MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline...
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden