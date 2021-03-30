MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline...

Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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