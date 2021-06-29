MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin inisiyatifine terk eden Avrupa Birliği, dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin inisiyatifine terk eden Avrupa Birliği, dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir. Dahası Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin... - Haberler
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