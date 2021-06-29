MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin inisiyatifine terk eden Avrupa Birliği, dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir.