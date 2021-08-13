MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte planlı bir siyaset propagandasının da ara ve bağımlı aktörleridir.