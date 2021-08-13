MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte planlı bir siyaset propagandasının da ara ve bağımlı aktörleridir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte planlı bir siyaset propagandasının da ara ve bağımlı aktörleridir. CHP yönetimi yalancıdır, İP yönetimi yalancıdır, diğerleri yalanla yoldaştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte... - Haberler
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