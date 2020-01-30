30.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. ve demişti ki, 'Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez'." - ANKARA

Kaynak: İHA