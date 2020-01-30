MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti.

30.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:48
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı : "Gazi , 10 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. ve demişti ki, 'Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez'." - ANKARA

Kaynak: İHA
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