MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Haklı ve Meşru Harekâtla Milli...
IHAAW115536-SIY/31-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.
IHAAW115536-SIY/31-12-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi. 31.12.2018 11: 55: 36 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA