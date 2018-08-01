MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ey Caniler, Ey İnsanlığın Utanç Vesikaları, Ey Esfel-İ...

i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir,anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ'yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir." 01.08.2018 18: 23: 43 TSI

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