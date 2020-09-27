MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak'ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek geldiğimiz bu aşamada imkansızdır.