MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret...
27.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak'ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek geldiğimiz bu aşamada imkansızdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak'ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek geldiğimiz bu aşamada imkansızdır. Türk düşmanlarının farklı coğrafyalarda husumet nöbetine girdiği ortadadır" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı