MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan zulmünü ve hunhar suikastlarını lanetliyorum.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan zulmünü ve hunhar suikastlarını lanetliyorum.

27.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan zulmünü ve hunhar suikastlarını lanetliyorum. Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesileyle ilan ediyorum. Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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