MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır."
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır."

20.10.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:13
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Alp Özden

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