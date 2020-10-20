MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır."
20.10.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:13
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Alp Özden