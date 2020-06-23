MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
23.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır". - ANKARA

Kaynak: İHA

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