MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Haber

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