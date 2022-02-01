Devlet Bahçeli: "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir.
İSTANBUL (İHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul'da balık baştan tuz da hepten kokmuştur."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel