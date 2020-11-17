MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve...
17.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden