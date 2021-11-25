MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken, zillet ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken, zillet ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken, zillet ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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