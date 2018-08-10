MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dövizi Zalim Tahakkümlerle, Zorba Yaptırım Tehditleriyle...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye'nin düşmesi hedefleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye'nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papaz bahane edilerek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor."
Son Dakika! Bahçeli'den Dövizdeki Hareketlilik İle İlgili Açıklama: Papaz Bahanesiyle Terör Estiriliyor