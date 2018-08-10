MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dövizi Zalim Tahakkümlerle, Zorba Yaptırım Tehditleriyle...
IHAAW190244-SIY/10-08-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye’nin düşmesi hedefleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye'nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor" dedi. 10.08.2018 19: 02: 44 TSI
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