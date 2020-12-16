Bahçeli: "Dostluk tek taraflı işlevsellik gösteren bir mekanizma şeklinde görülmemelidir"
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Bahçeli: "Dostluk tek taraflı işlevsellik gösteren bir mekanizma şeklinde görülmemelidir"

16.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:06
Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dostluk ve müttefiklik tek merkezli ilerleyen, tek yanlı işleyen, tek taraflı işlevsellik gösteren bir mekanizma şeklinde görülmemelidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dostluk ve müttefiklik tek merkezli ilerleyen, tek yanlı işleyen, tek taraflı işlevsellik gösteren bir mekanizma şeklinde görülmemelidir. Eşitlik ve hakkaniyet temelinde bir diyalog ve diplomasi yoksa taraflardan birisi hakim, diğeri de mahkum olacaktır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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