MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Diyarbakır Kırklar Dağı'na 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' kurulmasına karşı çıkanların mayasında bozukluk vardır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Diyarbakır Kırklar Dağı'na 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' kurulmasına karşı çıkanların mayasında bozukluk vardır.
DİYARBAKIR (İHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Diyarbakır Kırklar Dağı'na 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' kurulmasına karşı çıkanların mayasında bozukluk vardır." - ANKARA
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