MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Yasa dışı sol ve marjinal grupları sokağa sürüp milletimizin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu lekeli kumpasın sonuçlarına ağır şekilde katlanacaklardır." - ANKARA

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