MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır.

18.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı : "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır."

Kaynak: AA
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