18.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır."

Kaynak: AA