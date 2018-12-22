MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesinin Muteber ve...
IHAAW192425-SIY/22-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir.
IHAAW192425-SIY/22-12-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı'na hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye müsterih ve müftehir bir vicdanla evet demiştir" dedi. 22.12.2018 19: 24: 25 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA