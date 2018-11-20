MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanı ile saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz." dedi.