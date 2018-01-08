MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İttifak Konusunda ve Siyasetin...

IHAAW104701-SIY/08-01-2018



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmeniz olmamıştır. Kamuoyunda tartışılan konular bizim gündemimize de düşmektedir. İleri günlerde bir görüşme talebi olursa görüşülür" dedi. 08.01.2018 10: 47: 01 TSI

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