MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakına Girerken Yeni Bir Sistemi Planlayıp Hayata...
IHAAW142200-SIY/14-07-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakına girerken yeni bir sistemi planlayıp hayata geçirirken pazarlık yapmadık al ver sürecine heves ve tevessül etmedik.
IHAAW142200-SIY/14-07-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakına girerken yeni bir sistemi planlayıp hayata geçirirken pazarlık yapmadık al ver sürecine heves ve tevessül etmedik. Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur" dedi. 14.07.2018 14: 22: 00 TSI
NNNN - ANKARA