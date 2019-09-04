04.09.2019 18:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum'da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti. - ANKARA

Kaynak: İHA