MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir.

04.09.2019 18:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum'da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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