IHAAW193217-SIY/02-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ve tetikçi sözcüleri bize sarayın bekçisi diyorlar. Karıştırıp saptırıyorlar. Vatansa konu, evet bekçiyiz. Milletse konu evet bekçiyiz. Türklük ve milli bekaysa konu evet bin defa bekçiliğe tamam deriz." 02.02.2019 19: 32: 17 TSI

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Kaynak: İHA