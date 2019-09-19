MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir.
19.09.2019 13:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir." - ANKARA
Kaynak: İHA