MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur.
14.09.2019 12:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir."
Kaynak: AA