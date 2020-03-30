MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da...
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Devlet Bahçeli, Koronavirüs, Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir.

30.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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