MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir." - ANKARA Kaynak: İHA