MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir.
30.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir." - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA