MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biriz, beraberiz, hep beraber Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesi; büyük Türk milletiyiz."
20.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:18
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biriz, beraberiz, hep beraber Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesi; büyük Türk milletiyiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biriz, beraberiz, hep beraber Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesi; büyük Türk milletiyiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı