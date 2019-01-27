IHAAW190316-SIY/27-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beka sorunu yok zeka sorunu var diyenler bilin ki uçurumdadır. CHP yine yanlış taraftadır. Malum isimlere zekamızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim zannederler. Bunlarda vatana sadakat sorunu vardır." 27.01.2019 19: 03: 16 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA