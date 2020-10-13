MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır.