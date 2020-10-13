MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel...

13.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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