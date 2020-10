Bahçeli: 'Askıda ekmek' kampanyamızı eleştirenlerin kriz taciri olduğu açık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Askıda ekmek' kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Kampanyamızı eleştiren odakların milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, geçen hafta İstanbul Ticaret Odası'nca alınan kararla ekmeğin satış fiyatının arttığını, bu durum karşısında parti olarak özellikle İstanbul'da 'askıda ekmek' kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Dar ve orta gelirlilere destek olmak için kampanyayı başlattıkları anımsatan Bahçeli, şunları söyledi:

'Askıda ekmek' kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Vatandaşlarımızın evinde ne piştiğini, sofraya neyin koyulduğunu, ekmeğin olup olmadığını düşünmek, mesele etmek, bununla da ilgilenmek insani ve İslami mükellefiyetimizdir. Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar. Vay ekmeksizler vay, milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankörsünüz, milli ve manevi hasletlere tahammülsüzlük gösterecek kadar da namertsiniz. Bunlar her fırsatta ya ekonomiyi kötülerler ya Türkiye'yi kötü gösterirler ya da milletimize korku aşılayıp küresel dayatmalara refakat ederler. Bir elleri yağda diğer elleri baldadır ne ekmeği bilirler ne yoksulu tanırlar ama sıra istismara geldi mi dikiş ve fren tutmazlar. Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak, yegane sermayesi dedikodu ve felaket tellallığı olan tüm art niyetli siyaset bezirganlarını ters köşeye yatıracaktır."'İSTESİNLER ONLARA DA EKMEK GÖNDERELİM'Kampanyayı eleştirenlerin, ne ekonomiden anladıklarını ne milli kazanımlara sevindiklerini ne de insan onuruna sahip çıktıklarını savunan Bahçeli, "Askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkum edilmesi, diye gören ve gösteren siyasi devşirmeler bizim nezdimizde sadece erdemsiz ve cibilliyetsiz değil aynı zamanda da ekmeksizdir. Bizi eleştiren şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa dolambaçlı yollara sapmasınlar, fitneye tevessül etmesinler, babayiğitçe söyleyip, dosdoğru talep edip bizden ekmek istesinler, layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik bizde vardır. Aç kalmasınlar, açıkta yatmasınlar sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına giriyorlar. Bunlar, yağmurun hemen ardından biten zehirli mantar gibiler. İstiyorlar ki daima felaket yağsın, her felaketi bir diğeri takip etsin. Bu küstahlar, ekmeksizleriyle vefasızlıklarıyla döneklikleriyle Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva atı halinde sivrilip milletimizin hafızasına kazınmışlardır" diye konuştu.'EKMEKTEN ÇALMAK İÇİN BAHANE ARAYAN KRİZ TACİRLERİ'"Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda değildir; aksini iddia eden siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır" diyen Bahçeli, şöyle konuştu: "'Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir' diyen ekmeksiz, sen nereden bilirsin milliyetçiliği, ne ilgin ve irtibatın var milletle ve milliyetle? Be hey şaşkın, aşı ekmeği, milleti milliyetçiliği bırak da sana talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran karanlık lobilere, yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et. Nasıl olsa en iyi yaptığın iş budur. Dün önüne koyulan çanağı bugün deviren, yediği ekmeğe ihanet eden kimliksizlerin zilletin askısında nasıl eridiklerini, nasıl rezil olduklarını görecekleri günler yakındır. 'Askıda ekmek' kampanyamızı eleştiren odakların milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır."'BİZDEN HABERSİZ BİR KUŞUN HAVALANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'Bahçeli, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 405 milyar metreküpe ulaşmasına ilişkin ise "Enerjide dışa bağımlılığı azaltan bu keşif sonucunda kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ziyadesiyle memnuniyet duymuştur. Bu gelişmeler karşısında yüzleri asılan, canları sıkılan, moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen kendilerini ele vermişlerdir. Mücadele eden, müdahale eden zamanlama yanlışına müsaade etmeyen bir ülke olarak Türkiye, bölgesel ve küresel olayların aktif, etkili sözü ve nazı geçen güçlü bir takipçisidir. Artık bizden haber siz bir kuşun havalanması söz konusu değildir" dedi. 'DAĞLIK KARABAĞ'IN ASIL SAHİBİNE GEÇME ZAMANI GELİP ÇATTI'MHP lideri Bahçeli, Dağlık Karabağ meselesinin sıradan bir mesele olmadığını, işgalci unsurun Ermenistan olduğunu kaydetti. Türkiye ile Azerbaycan'ın 'tek millet iki devlet' olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi: "Mefkure bir tohumdur, filiz filiz büyüyüp çınar olacağı yer milletin engin yüreğidir. Tohum çatlayalı çok olmuş, mefkure güneş gibi doğmuş, mazlumların gözyaşıyla ıslattığı, kanlarıyla suladığı Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır. Doymak ve kanmak bilmeyen zalimlerin bu gerçeği engellemeye ne güçleri ne de takatleri yetecektir. Ermenistan hem korkak hem hain hem de savaş suçlusudur. Sivilleri öldürerek Azerbaycan Türklüğü arasında korku yaratmaya çalışmaktadır. Ermeni katiller geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan işbaşındadır."'BU SUSKUNLUK TÜRK'E YAKIŞIYOR MU?'Diğer Türk cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliğini eleştiren Bahçeli, şöyle konuştu: "Bu suskunluk, bu durgunluk Türk'e yakışıyor mu? 'Türkiye'de sokak ve toplum hazır ama buna uygun hareket edecek muhalefet yok' diyen görevli ve provokatör gazeteci artıklarının kaosa el sallamalarını, iç karışıklığa umut bağlamalarını da dikkatle izliyoruz. 'Sokak hazır' diyerek aba altından sopa gösteren Soros uşakları, millet iradesiyle demokrasi onurunu yok saymalarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Şu kadar ki bizim kararlılığımız ve meşru hazırlığımız karşısında yılan dillerini yutmaktan başka seçenekleri asla olamayacaktır. Diyoruz ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu biliyor, buna inanıyor, bunu haykırıyoruz. Türk'ün feryat ettiği bir ortamda, bir başka Türk'ün buna duyarsız kalması abesle iştigaldir. Hadi Kıbrıs davasında sesiniz çıkmıyor. Hadi Kerkük'ten haber sizsiniz bari Dağlık Karabağ'da taraf olun, üstelik hakkın ve hakikatin safında yer alın. Haklı olan ülke, mağdur olan ülke Azerbaycan'dır. Toprak bütünlüğü ve egemenlik çıkarları suikasta uğrayan ülke de Azerbaycan'dır. Haksızlık karşısında susmak tarihi hata, elim ve trajik bir acziyettir. Dağlık Karabağ'da zafer Azerbaycan Cumhuriyeti'nin olmalıdır. İşgalci Ermenistan 30 yıla yakındır kirlettiği topraklardan derhal çekilmelidir. Sivilleri katlederek ulaşacağı hiçbir yer yoktur. Hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, Türk milletinin şerefli mensupları olarak, haklı ve meşru mücadele şartlarının gereği her neyse hesap yapmadan, tereddüde kapılmadan yerine getirmek zorundayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesiyiz, nitekim kocaman bir aile olan büyük Türk milletiyiz."'TAVİZ DEĞİL MİLLİ DURUŞ KAZANDI'Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik ederek, "KKTC Cumhurbaşkanı Seçimi'nde bahis oynayan kumandalı anket şirketleri hezimet yaşayarak vahim şekilde çuvallamışlardır. Kamuoyu araştırma şirketlerinin güvenirlikleri sıfırlanmıştır. Hepsi nal toplamış, tahminlerinde yanılmış, kamyon farı görmüş tavşan gibi donup kalmışlardır. Bizim beklentimiz şudur. 'Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım' diyen hangi anketçi varsa artık işini tasfiye ederek sözünü tutmasıdır" dedi.Seçimde cesaretin kazandığını vurgulayan Bahçeli, "Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk'ün muteber iradesi kazanmıştır. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır" diye konuştu.'IŞIKLAR YANIYOR, DİYENLER YARIM AKILLARINI BAŞLARINA ALSIN'

MHP lideri Bahçeli, KKTC'nin tanınması, uluslararası toplum nezdinde kabulü, aynı şekilde egemen bir devlet halinde varlığı ve sürekliliğinin mutlaka sağlanacağını, gecikmiş adaletin yerini bulacağını söyledi. Bahçeli, "Lefkoşa Ankara'nın ikiz kardeşidir. KKTC Doğu Akdeniz'deki son siperimiz, son savunma hattımızdır. Kıbrıs demek vatan demektir, Türk demektir, ecdat demektir. Kıbrıs demek, Akdeniz'deki sönmeyen millet ışığı demektir. Ne var ki 'Işıklar yanıyor' mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların ışığı yakanın da kapatacak olanın da sadece ve sadece aziz millet varlığı olduğunu bilmeleri, yarım akıllarını başlarına almaları hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ