MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.

03.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı : "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan 'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır."

Kaynak: AA

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