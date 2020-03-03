MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.
03.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır."
Kaynak: AA