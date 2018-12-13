MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'daki Tren Kazasına İlişkin, "Gerçekten de Üzüntümüz...

IHAAW182056-SIY/13-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir" dedi. 13.12.2018 18: 20: 56 TSI

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