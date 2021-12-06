Bahçeli: "Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım, hayırlı olsun" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli: "Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım, hayırlı olsun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi ile soruya cevap verdi. Bahçeli, Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'na ilişkin soru üzerine, "Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Bahçeli: Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım, hayırlı olsun

Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak

Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title