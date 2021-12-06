Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi ile soruya cevap verdi. Bahçeli, Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'na ilişkin soru üzerine, "Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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