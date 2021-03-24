MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Alman Sol Parti'sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey...
24.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:07
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Alman Sol Parti'sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Alman Sol Parti'sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı