MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Alman Sol Parti'sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Alman Sol Parti'sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir.