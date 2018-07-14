IHAAW143122-SIY/14-07-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir" dedi. 14.07.2018 14: 31: 22 TSI

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