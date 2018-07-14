MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aklımızı Başımıza Almazsak Şarlatanların, Maskaraların Oyuncağı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aklımızı Başımıza Almazsak Şarlatanların, Maskaraların Oyuncağı...

IHAAW143122-SIY/14-07-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz’da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

IHAAW143122-SIY/14-07-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir" dedi. 14.07.2018 14: 31: 22 TSI
NNNN - ANKARA

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