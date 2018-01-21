IHAAW125009-SIY/21-01-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Afrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır ve Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. ABD bu duruma yardım ve yataklık etmektedir. Bu kapsamda Zeytin Dalı Harekatı yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiştir" dedi. 21.01.2018 12: 50: 09 TSI

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