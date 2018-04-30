IHAAW204440-SIY/30-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı'dır" dedi. 30.04.2018 20: 44: 40 TSI

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