MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, Fetö'nün Seçmen Üzerindeki...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, Fetö'nün Seçmen Üzerindeki...

IHAAW103226-SIY/03-05-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ’nün seçmen üzerindeki etkisini takip etmiş midir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

IHAAW103226-SIY/03-05-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen üzerindeki etkisini takip etmiş midir? FETÖ'nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur" dedi. 03.05.2018 10: 32: 26 TSI
NNNN - ANKARA

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