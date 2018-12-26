MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 hedeflerine nasıl yol alacaksa, buna cesaret veren kararlı duruşu sağlayan, FETÖ, PKK. Ortadoğu'da barışı sağlayacak gücü almasını istiyorum. Bu güç alındığı takdirde Türkiye diğer ülkeler nezdinde daha güçlü olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve TBMM Grup Başkanvekilleri ile birlikte aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da olduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluştu ve gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Bahçeli, 31 Mart yerel seçim öngörüsüne ilişkin soruya, "31 Mart seçim sonuçları dileğim odur ki, Cumhur ittifakı lehine gelişsin. Mahalli idareler seçimlerinde Cumhur ittifakı en fazla oyu alan ittifak şeklinde algılansın. Bu olduğu taktirde 1 Nisan günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mahalli idareler seçimleriyle beslenmiş şekilde Türkiye'nin gündeminde bulunan temel sorunlarını çözmeye müktedir bir siyasi ortam oluşsun. Trump Temsilciler Meclisi'nde kaybetti, Senato'da bir miktar oy fazlalığı aldı. Trump üzerindeki tartışmalar o günden sonra askıya alındı. Çünkü senatodaki gücü bunu gösterdi. Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 hedeflerine nasıl yol alacaksa, buna cesaret veren kararlı duruşu sağlayan, FETÖ, PKK. Ortadoğu'da barışı sağlayacak gücü almasını istiyorum. Bu güç alındığı takdirde Türkiye'nin diğer ülkeler nezdinde daha güçlü olacaktır. 1 Nisan'da Amerika'dan Çin'e tebrik telefonları yağabilir" değerlendirmesini yaptı.

Fırat'ın doğusuna operasyon yapılmasına ve ABD askerilerinin çekilme takviminde ötelenmesine ilişkin soruya Bahçeli, "ABD ortaya koyduğu ve çok kişinin beklemediği anda askerlerini çekme görüşü hem ABD'de hem de Türkiye'de yankı bulmuştur. Gerçek sebebini tam kestirme çok mümkün değil, öğrenmenin tek yolu kamuoyunun bilgilendirilmelerinde yarar vardır. ABD'nin ani kararının önüne de ve arkasında ne var bilmiyorum, tahmin etmek mümkün. Türkiye'nin terörle mücadelede keskin ve kararlı tutumu vardır. Terörle mücadelede kesintiye uğramamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusuna beklenen müdahaleyi de Türk milleti arzulamaktadır, biz de gerçekleşeceğine inanmaktayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik politikalara yönelik soruya Bahçeli, "Hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem de Genel Kurul'da olsun değerli milletvekili arkadaşlarımız, Grup Başkanvekillerimiz yapmış olduğu değerlendirmeler, bütçenin ekonomi politikalarını belirleyici unsuru olması sebebiyle ılımlı ve katkı sağlayıcı üsluplarıyla 2018 yılında siyasi iktidarın almış olduğu ekonomi politikalarını desteklediğimiz kabul edilmelidir. 2019 yılına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesiyle girilmektedir, belirlenen politikalar 2019 yılının ilk 3 ayında kendini gösterecektir" şeklinde konuştu.

Esad rejimi ile diyalog kurulmasına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Esad ile Türkiye'nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye'nin terörle mücadelesini Esad'a bırakmak kayıp ve ayıp olur. Orada demokratikleşme süreci devam edip Suriye' Esad'dan kurtarmak için görüşülen politika yerindedir . Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar çok yönlü politika işlediği görülmedi. Konuya partizanca yaklaşmak doğru değildir. Telefon diplomasisi ile tezleri anlatılıyor olumlu. Ortadoğu ve dünyadaki çatışmalara son verecek diyalogları başkalarının eline bırakmamak gerekir" diye konuştu.

Bahçeli, Küresel Zirve Toplantısı önerisinde bulunarak, "Önerim İstanbul ve Ankara'da küresel güçlerin davet edilmesinde yarar var. Zirve yapılmasında Ortadoğu'da ne varda karşılıklı görüşmede yarar vardır.

Küresel güçlerle olan ilgi, irtibat devam ediyor. Ortadoğu'da Türkiye'nin varlığının kabul edilmesi gereklidir. Türkiye kabuğunu yırttı. Dünya beşten büyüktür doğru sözdür. 5 kişiye dünyayı emanet etmek yanlıştır. Türkiye daimi üye olarak kalıcı olmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA