MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Abd'yle İlişkilerin Normalleşmesi Arzulanan Derecede...

IHAAW143147-SIY/14-07-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır" dedi. 14.07.2018 14: 31: 47 TSI

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