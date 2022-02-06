MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır.

ANKARA (İHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun?" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Büyükelçi, Ankara, Politika, Haber

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