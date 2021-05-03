MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır. Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançlarımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, bundan sonra da koruyacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı