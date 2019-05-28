MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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