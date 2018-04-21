IHAAW200625-SIY/21-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Haziran 2018'de hangi partilerin seçime girip giremeyeceği, aday veya adayların kim ya da kimler olacağı bizim meselemiz, bizim gündemimiz değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır. Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir" dedi. 21.04.2018 20: 06: 25 TSI

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