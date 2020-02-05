MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır.

05.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:16
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı : "2020 yılına girdik gireli seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve 'da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van'ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır. - ANKARA

Kaynak: İHA
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