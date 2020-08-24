MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır.
24.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:03
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA