MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA