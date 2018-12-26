MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (2)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve TBMM Grup Başkanvekilleri ile birlikte aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da olduğu medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan polemiğe ilişkin soruya, "Türkiye'yi çok üzmüştür. CHP Grup Başkanvekili'nin milletin gözleri önündeki çirkin üslup, aşağılayıcı bakış açıları ne CHP'ye ne de Türkiye'ye bir fayda sağlar. En büyük zararı bu şahıs görür. İtibarı sıfırlanmış bir kişi olarak kabul görmektedir" dedi.

Akar'ı ziyaret ettiğini söyleyen Bahçeli, Akar paşaya Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı, altın kaplama silah hediye ettim. Önemli bir şeydi. Neden ona verildi? 15 Temmuzu dikkate aldığımız vakit önemli bir şey oldu. Aklımızdan geçen geleceği okuma değil ama anlamlı bir hediyeyi vermek istedim. O günden sonraki gelişmelere bakınca verdiğime çok memnun oldum. FETÖ ihanetine karşı bugün lüzumsuz konuşma ile incitenlere konuşuyorum. Akar paşa Kuran-ı Kerim'e, bayrağa, silaha sahip çıktı. Kendine yöneltilen baskıya boyun eğseydi Meclis olmazdı, burada olmazdık" ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakına yönelik soruya Bahçeli, "Cumhur ittifakı önemli, ve hayırlı bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamıdır. Türkiye'yi siyaseten şekillendirecek bir adımdır. Cumhuriyetin 3. Evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin inşasının sebebi olmuştur. 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne evrilmesiyle 31 Mart karşısına çıktı. Bu seçimi iyi okumak lazım. Bu seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne etkisinin ne olacağını iyi düşünmek lazım. 24 Haziran'da yasal zemin zorunlu iken 31 Mart'ta yok. Karşılıklı anlayışla cumhur ittifakı bakış açısıyla seçime gitmekte yarar var. MHP formülle geldi. Cumhur ittifakı yüzde 52 altına düşmeyecek. 51 ilde AK Parti ve MHP kendi adayları ile seçime katılacak. 30 Büyükşehir üzerinden prensip anlaşması sağlandı. İlçelerinde görüşme devam ediyor. Bir kaç gün içinde neticelenir. Cumhurbaşkanı ile son görüşmede 3 büyük ilde aday çıkarmayacağımı kendisi ile paylaştım. Yüzde 52'den aşağı olmamalı. O zaman Türkiye'de normalleşme ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin kalıcı olması sonucuna ulaşırız. 3-5 belediyeyi aldık verdik diyerek Türkiye'nin bekasını ayaklar altına seremeyiz" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı'nın İstanbul adayı olmasına ilişkin soruya Bahçeli, "Binali Yıldırım hem parti genel başkanı hem de Başbakan olarak yapıcı yaklaşımları ile dikkat çekti, Meclis Başkanı oldu. Meclis Başkanı olduğu için aynı milletvekili gibi tartışmanın anlamı yok. Milletvekili seçilirse ya devam edecek ya ayrılacak. Cumhurbaşkanı aday gösterirse istifa tartışmasını sokağa sokmanın faydası yok. Seçildiği günde tercihini ortaya koyacak. Belediye Başkanı tercih ettiği an kim Meclis Başkanı olacak? Kimin olacağı konusunda partiler arasında sonuca gidilir. Şimdiden Meclis Başkanı ayrılıp, seçilirse Meclis Başkanı kim olacak tartışması Yıldırım'ın adaylığını gölgeler, İstanbul'daki yarışı sıkıntıya koyar" diye konuştu.

Metin Akpınar, Müjdat Gezen polemiğine ilişkin olarak sorulan soruya Bahçeli, fotoğraflarla cevap verdi. Bahçeli, "Bizi çok üzdü. Halk TV programlarını takip ediyorum. Eleştiri hakkımız var diyorlar bende eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum. Uğur Dündar bilgi birikimli değerli. Davet ettiği konuklar üslup aşağılayıcı konuşmalar halk arenası programını sulandırdı. Kim halkı güldürürse o kadar alkış alırım zannediyor. İsterlerse Halk TV'nin arenasını Uğur Dündar başkanlığındaki programı kimle yaptılar, neleri alaya aldılar alkışlar oy getirir mi tartışmada fayda var. Konuşmalar hoş değildi. 28 Nisan 1945 İtalyan Lider Mussolini'nin ve sevgilisi ayaklarından asılması. Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin ettikleri demokrasidir. Bu cümle doğrudur. Oraya ulaşırsak kavga olmaz. Biz bu işten çıkarız. Ulaşamazsak faşizm de olduğu gibi belki liderlerini ayaklarından asarlar. Ama bize yazık olur, harap oluruz. Sana zaten yazık olmuş Akpınar. Yayında 2023'de kutlanacağı süreçte 1945'i örnek göstermek eleştiri değildir. Akpınar gibi sevilen sanatçının bu duruma düşmesi kötü örnek teşkil etti. Kendine ve demokrasiye yazık etti. Örnek kötü, demokrasiye ve kendine yazık etti. Ayaktan asılma yok. Bunu söylediğinizde faşizm ve lider Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz, bu Türkiye'de hiçbir siyasetçi için söylenemez. Akpınar çıkıp ben yanlış bir örnek cehaletimden yaptım deyip milletimden özür diliyorum demesi gerek. Bu örneklerle Türkiye'de bir yere vardıramazsınız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA